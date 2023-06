Digitale terrestre, la Rai prepara un nuovo canale TV in chiaro: lancio nel 2024?

Mentre ancora non si conosce la data dello switch off al DVB-T2, emergono alcuni nuovi dettagli sulla strategia che intende mettere in campo la dirigenza Rai per il futuro.

Secondo le indiscrezioni raccolte dal quotidiano online FanPage, la TV di Viale Mazzini avrebbe intenzione di lanciare un nuovo canale dedicato al cinema italiano. L’idea sarebbe arrivata dal responsabile del comparto cinema e serie tv di Rai, secondo cui “c’è bisogno di abitudine al cinema”. Il dirigente ha spigato che ha chiesto “un appuntamento fisso serale per il cinema, per creare l’evento, e una nuova rete free dedicata ai film italiani”.

Da qui nasce l’idea di creare un nuovo canale TV dedicato esclusivamente al cinema: una decisione non è stata presa e probabilmente qualche altra indicazione arriverà in occasione della presentazione dei palinsesti per il prossimo autunno. L’obiettivo però è creare una rete televisiva su digitale terrestre dedicata solo ai film italiani.

“È un progetto che a me farebbe molto piacere, sarebbe una vetrina per il grande magazzino di produzioni che abbiamo, dalle opere prime ai grandi film, che così potrebbero raggiungere il pubblico” ha risposto il direttore del comparto cinema e serie tv in occasione di un convegno organizzato alla Casa del Cinema di Roma, nel corso del quale ha spiegato che “sarebbe possibile averlo nel 2024”.

Ovviamente siamo ancora nel campo delle ipotesi ed indiscrezioni, ma sicuramente ne sapremo di più nel corso dei prossimi mesi.