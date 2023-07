Digitale Terrestre, RAI Sport HD in onda in HEVC: in arrivo anche Rai 4K?

In attesa di capire se RAI lancerà un nuovo canale TV dedicato al cinema, dal web arrivano delle importanti novità per Rai Sport HD, che registra un significativo miglioramento della qualità video grazie all’utilizzo del codec HEVC.

Come abbiamo avuto modo di spiegare nel nostro approfondimento dedicato al DVB-T2 HEVC, il codec garantisce un risparmio fino al 50% della banda occupata, e significativi miglioramenti della qualità rispetto all’MPEG-4.

Secondo il sito web DigitalBitrate, da qualche giorno il canale Rai Sport HD HEVC presente all’LCN 558 del digitale terrestre starebbe trasmettendo con bitrate variabile tra 0,8 ed 8,2 MB/s, mentre Rai Sport HD (LCN 58) gira tra 2,2 e 9,1 MB/s, quindi leggermente meglio. Tuttavia, come evidenziato dai colleghi di 01SmartLife, i miglioramenti sono visibili in termini di bitrate: l’incremento infatti non compensa le minori prestazioni dell’MPEG-4 rispetto all’HEVC.

Sempre lo stesso canale di test di Rai Sport HD, inoltre, utilizza il profilo HEVC di Livello 5.1 Main 10 che solitamente è consigliato per le trasmissioni in 4K Ultra HD. Probabile si tratti di un test che stanno conducendo i tecnici del Servizio Pubblico per testare le performance del livello 5.1, dal momento che solitamente per le prove di questo tipo viene utilizzato il profilo Main10 di livello 4. Tuttavia, non è da escludere il possibile arrivo di Rai 4K su digitale terrestre.

Centrale nella decisione sarà la data in cui verrà decisa la data dello switch off al DVB-T2, di cui al momento ancora non sappiamo nulla però. Rai 4K è disponibile su Tivùsat, mentre su digitale terrestre è al momento accessibile solo in modalità ibrida tramite HbbTV 2.0.1.