Digitale terrestre, lo sconosciuto mondo dei decoder DVB-T2 con Alexa

Nell'ambito dei grandi cambiamenti del digitale terrestre, giunti ormai nel "momento clou", un buon numero di persone potrebbe trovarsi alle prese con la scelta di un decoder da affiancare al proprio televisore di fiducia, così da poter continuare a utilizzarlo. In questo contesto, potreste voler approfondire i decoder DVB-T2 con Alexa.

Abbiamo già trattato su queste pagine le principali tipologie di decoder DVB-T2, ma chiaramente là fuori esistono miriadi di soluzioni e la tecnologia continua a fare progressi. Tra le varie possibilità che potreste non conoscere, troviamo proprio quella citata in precedenza: in parole povere, si fa riferimento a decoder che possono essere controllati tramite comandi vocali.

Il motivo per cui potreste non aver sentito fare troppo riferimento a questa possibilità è che in realtà su portali come Amazon i modelli di questo tipo non sono poi molti. Tuttavia, alcune soluzioni che si stanno facendo notare, dato che dispongono del supporto all'assistente vocale Alexa (che è proprio di Amazon), sono DIGIQUEST RICD1215 VOICE e Digimediacom T8HVC VOICE NGM.

Il primo sembra rappresentare, perlomeno stando a quanto indicato da Amazon, la soluzione più "popolare". D'altronde, al momento in cui scriviamo il prezzo è di 35,99 euro tramite rivenditori, dunque non si fa riferimento a un costo eccessivo. Vale la pena notare, però, che in questo caso è necessario abbinare un dispositivo Alexa esterno per il controllo vocale, dunque chiaramente il prezzo sale se avete bisogno di quest'ultimo. In ogni caso, a livello di controllo vocale si fa riferimento alla possibilità di accendere/spegnere il decoder, regolare il volume, cambiare i canali, registrare un programma e non solo.

Per quel che riguarda, invece, il modello Digimediacom T8HVC VOICE NGM, quest'ultimo costa al momento in cui scriviamo 51,99 euro, ma dispone di Alexa integrata. Questo significa che non si passa per dispositivi esterni per quel che riguarda i comandi vocali, dato che si fa tutto tramite telecomando. Tra le varie funzionalità di questo tipo indicate dal produttore, troviamo la possibilità di fare zapping e usare in questo modo feature classiche del telecomando, nonché di sfruttare funzionalità smart come, ad esempio, quella legata ad Amazon Music.

Chiaramente in questa sede non stiamo consigliando l'acquisto di alcun dispositivo, ma valeva banalmente la pena soffermarsi sull'esistenza di questa tipologia di decoder DVB-T2. Infatti, si tratta di un mondo per certi versi "sconosciuto".