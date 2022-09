Digitale terrestre, anche settembre 2022 si apre con tante novità: arrivano i nuovi canali

Anche settembre 2022 si apre con tante novità dal fronte del digitale terrestre, sia a livello locale che nazionale. Vediamo quali sono le modifiche più significative con cui devono fare i conti gli utenti.

Partendo dalle modifiche a livello nazionale, nel Persidera Mux 3 è stata reinserita Radio Radio TV, come canale lineare alla posizione 253. Il canale viene trasmesso in MPEG-4 H.264 a definizione standard.

Nel Mux DFree torna Prima Free, sulle posizioni sia 170 che 231: in quest’ultimo caso viene identificata come Fascino TV.

In Lombardia, nel Mux Locale 2 sono state inserite diverse nuove emittenti: si tratta di Italia 8 Prestige, presente alla numerazione 92 al posto di Start TV che in precedenza era identificata come TCI. Il canale trasmette con il codec video MPEG-4 H.264. Nello stesso Mux, passa all’alta definizione con risoluzione 1080x960 pixel l’emittente Primantenna, all’LCN 188.

Nel Mux Locale 1, invece, è stata inserita l’emittente l’Auto Del Giorno, che raggiunge la posizione 175.

Come sempre, consigliamo di effettuare la sintonizzazione dei canali per avere a disposizione sempre le ultime novità. I prossimi mesi si prospettano essere molto movimentati da questo fronte, in vista del passaggio al DVB-T2. Di recente il MISE ha stanziato 10 milioni per migliorare la copertura e fugare i problemi con la qualità.