Digitale Terrestre, settembre 2022 si chiude con tante novità: le modifiche ai canali TV

Settembre 2022 si chiude con tantissime novità dal fronte del digitale terrestre. Nella settimana che si sta per concludere, infatti, sia a livello locale che nazionale segnaliamo tante modifiche andranno a completare il pacchetto dei canali.

In Sicilia, segnaliamo che nel Mux Locale 1 è passato all’alta definizione il canale 6 Sestarete TV, presente all’LCN 81, che ora trasmette alla risoluzione 1280x720 pixel. Sempre nell’isola italiana, nel Mux Locale 4 è passato all’HD anche Persona TV, che viene sintonizzata all’LCN 177 e trasmette la programmazione di Prima TV HD,

In Lombardia, invece, nel Mux Locale 4 debuttano diversi nuovi canali. Sono 5 e si tratta di Tele Shopping (all’LCN 110), ma anche Italia 8 Motori all’LCN 177, Italia 8 Prestige alla posizione 179, QTV all’LCN 182 e Studio Live alla posizione 183.

Come sempre in casi come questi, rinnoviamo il nostro invito ad attivare la sintonizzazione automatica dei canali TV, per avere a disposizione sempre la numerazione aggiornata e per evitare di essere costretti ad effettuare la ricerca canali ogni qualvolta sono registrate queste modifiche. I prossimi mesi saranno piuttosto movimentati in quanto con il passare del tempo ci stiamo avvicinando all’attivazione del DVB-T2. Ovviamente vi daremo conto di tutte le novità in arrivo nei prossimi mesi su queste pagine.