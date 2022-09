Digitale Terrestre, Settembre 2022 continua a regalare novità tra nuovi canali TV ed altro

Come avvenuto anche in passato, siamo qui nel weekend per fare il punto sulle principali novità introdotte su digitale terrestre nei sette giorni precedenti dalle emittenti televisive del nostro paese.

Questo settembre 2022 continua ad essere piuttosto movimentato, sia a livello nazionale che locale.

Partendo dalle modifiche a livello nazionale, nel Mux DFree è stata inserita la nuova emittente televisiva BOM Channel, alla posizione 68: come spiegato dai colleghi di ItaliaInDigitale, però, non si tratta di una new entry vera e propria, ma più di un ritorno visto che lo stesso canale era stato eliminato dalla piattaforma digitale terrestre lo scorso 30 Giugno 2022.

A livello locale, partiamo dalla Lombardia dove nel Mux Locale 4 è stata aggiunta la nuova emittente veneta Cafe TV 24, all’LCN 112, dove trasmette in definizione standard con il codec video MPEG-4 H.264. In Piemonte, nel Mux Locale 1, invece segnaliamo il passaggio all’alta definizione di due emittenti: Telecupole (all’LCN 11) e Primantenna (alla posizione 14): la prima sfrutta la risoluzione 1920x1080 pixel, e la seconda 1440x1080 pixel.

In Liguria, nel Mux Locale 1 sono passate all’alta definizione le emittenti Telecupole, Primantenna e Rete 7, mentre è stata eliminata Genova Meravigliosa.

Come sempre in questi casi, consigliamo di attivare la sintonizzazione automatica dei canali su digitale terrestre per avere a disposizione sempre le ultime novità.