Digitale Terrestre, Settembre 2022 continua con tante modifiche: le novità

Anche la settimana che si sta per concludere è caratterizzata dall’arrivo di tante novità con il digitale terrestre. Come da protocollo, infatti, facciamo il punto sulle modifiche a livello nazionale e locale.

Nel Mux Locale 2 in Liguria è stato modificato l’identificativo di TRS 90, presente all’LCN 90, che ora è nota come TRS.

Per quanto riguarda le novità a livello nazionale, invece, segnaliamo che nel Mux Cairo Due è stato modificato l’identificativo di alcune emittenti che rientrano nel gruppo Canale Italia: nella fattispecie, si tratta di Italia 121 e Italia 161, oltre che delle copie Arte Italia 124, Italia 142 ed Italia 156.

Nel mux Locale 4 in Lombardia, invece, segnaliamo che è stato inserito il nuovo canale Studio1 Lombardia, alla posizione 95.

Anche la scorsa settimana, su queste pagine, abbiamo pubblicato tutte le novità del digitale terrestre con cui si è aperto settembre 2022, che si è aperto con l’arrivo di alcuni nuovi canali.

Come sempre in casi come questi, consigliamo di attivare la sintonizzazione automatica dei canali per fare in modo che il sistema operativo del vostro decoder possa procedere con la ricerca anche in background: in questo modo avrete sempre a disposizione le ultime novità senza dover procedere con altri step.