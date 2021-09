Digitale terrestre, Settembre si apre con molte novità: arrivano nuovi canali tv

Settembre 2021 si apre con un'ampia gamma di novità dal fronte digitale terrestre: sono infatti stati aggiunti nuovi canali televisivi, ma anche eliminati alcuni. E' necessario, per questo, effettuare la risintonizzazione degli apparati per poter godere a pieno delle novità.

A livello nazionale, segnaliamo che nel TIMB Mux 2 è stato eliminato "Motor Trend - Provvisorio", che veniva agganciato nel momento in cui si effettuava la sintonizzazione automatica degli apparati. Resta ovviamente disponibile Motor Trend, ovvero quello principale, all'LCN 59.

Spostandoci sul locale, invece, segnaliamo che in Puglia è stato spento il Mux Telepuglia Italia che in precedenza trasmetteva alla frequenza UHF 35 ed agganciava canali come Telepuglia 9, Canale 21, Teledue, Telenorba e Medjugorje TV.

In Lombardia cambia l'identificativo di Primarete, canale presente alle numerazioni 173 e 184 nel Mux Telestar: ora veicola la programmazione di Teleshopping Lombardia.

In Sicilia invece è stata aggiornata la composizione del Mux Teleone, dov'è disponibile ora TSB e Teleangela.

A ciò si aggiunge la novità di rilievo che abbiamo segnalato qualche giorno fa: è arrivato su digitale terrestre il nuovo canale SoloCalcio che fa parte del network SportItalia e trasmette anche alcune partite di calcio di alcuni campionati italiani, come quello primavera.

Per agganciare a pieno queste novità è ovviamente necessario effettuare la risintonizzazione.