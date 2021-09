Digitale terrestre, Settembre porta alcuni nuovi canali TV: necessario risintonizzare

Continuano le novità del digitale terrestre in questo Settembre 2021. Anche questa settimana, segnaliamo l'aggiunta di una serie di canali su base nazionale e locale, che andranno ad ampliare ulteriormente la lista già ricca.

Partiamo con quanto accaduto nel Mux TIMB 2, dov'è stato aggiunto RTL 102.5 News, trasmesso in alta definizione (1440x1080 pixel) e presente all'LCN 233. Sullo stesso mux è presente, alla posizione 36, RTL 102.5 ed all'LCN 236 RTL 102.5 HD, ma sono disponibili anche altri duplicati all numero 736 e 737.

Sempre su base nazionale, nel Mux DFree è presente ora all'LCN 231 il duplicato di Donna Shopping, che è confermato al numero 255. Il nuovo canale viene proposto con l'identificato Fascino TV e trasmette in MPEG-4 SD in H.264.

Per agganciare a pieno queste novità è necessario effettuare la risintonizzazione degli apparati ed apparecchi, una procedura che ormai è diventata prassi in vista dell'imminente switch off al DVB-T2, che prenderà il via già il prossimo 15 Ottobre 2021 con l'inizio della liberazione della codifica MPEG-2 in vista del passaggio all'MPEG-4.

Insomma, le prossime settimane si preannunciano essere davvero movimentate per i moltissimi utenti che si affidano alla piattaforma digitale terrestre per accedere alle programmazione dei principali canali generalisti e non.