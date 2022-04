Digitale Terrestre, la settimana si chiude con tante novità: arrivano alcuni nuovi canali

Anche nella settimana che si sta per concludere, segnaliamo l’aggiunta di un’ampia gamma di novità dal fronte del digitale terrestre. Sia a livello locale che nazionale infatti sono stati aggiunti alcuni canali e ne sono stati eliminati di altri.

Dopo le novità di Pasqua su digitale terrestre, infatti, la settimana in questione è stata meno movimentata ma non sono comunque mancate le modifiche.

Nel Mux Tele In, nel Lazio, è stato inserito alla posizione 91 SL 48, un’emittente locale di Pontinia, a cui si aggiunge Tele In Music International presente alle posizioni 97 e 691 dell’LCN. Eliminato Canale 31, all’LCN 97 e 597.

In Sicilia è stato invece modificato il canale TCF alla posizione 113 e 585, che ora viene veicolato in formato 16:9 tramite il Mux RTP.

In Lombardia, invece, è stato aggiornato l’identificativo di Sei La TV Bergamo presente alla posizione 94, a cui è stato aggiunto il suffisso HD, ma anche di B1 TV che ora è presente sempre alla posizione 190 ma con il nome Radio Bruno.

Se non riuscite ad agganciare a pieno queste novità, vi invitiamo ad effettuare la sintonizzazione dei decoder e la ricerca canali. Nella giornata di ieri su queste pagine abbiamo anche spiegato i possibili motivi per cui i canali HD non si vedono o si vedono male su digitale terrestre, esponendo le possibili ragioni.