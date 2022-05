Digitale terrestre, la settimana si chiude con tante novità: arrivano nuovi canali TV

Anche questa settimana, sulla piattaforma satellitare italiana segnaliamo un’ampia gamma di novità che vanno ad influire sul digitale terrestre. Nei sette giorni che si stanno per concludere, sono state tante le modifiche, sia a livello nazionale che locale.

Partendo dalle novità che abbracciano tutti i territori, nel TIMB Mux 3 Boing Plus (presenti alle posizioni 45 e 545) è diventato provvisorio, ed è approdato nel Mux Mediaset 2 nelle stesse numerazioni. Sempre nel Mediaset Mux 2, inoltre, è stato eliminato anche Food Network (Provvisorio) , che era privo di numerazione ed ora trasmette solo all’LCN 33 con il nome Food Network HD.

A livello locale, invece, segnaliamo che in Sardegna sono partite da pochi giorni le trasmissioni dell’emittente Uno 4, presente all’LCN 14, dove veicola il segnale in MPEG-4 H.264.

In Puglia e Basilicata invece nella settimana che si sta per concludere è terminata la fase di refarming delle frequenze. Di conseguenza, nel Mux Locale 1 è stata censita la composizione dei canali televisivi: per questa ragione consigliamo di effettuare rapidamente la ricerca canale per avere sempre aggiornato il proprio decoder e TV.

