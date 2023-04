Digitale Terrestre, settimana densa di novità per i canali TV

In attesa dei nuovi canali TV HbbTV in arrivo sul digitale terrestre, come sempre nel fine settimana facciamo il punto sulle novità più significative che ci hanno accompagnato negli ultimi sette giorni, quando i movimenti sono stati davvero tanti.

Come avvenuto anche in altre circostanze, le novità riguardano sia i canali a livello locale che nazionale, ma andiamo per ordine e vediamo di cosa si tratta.

Partendo dalle novità locali, in Sardegna nel mux Locale 1 ha debuttato la nuova emittente L’Unione TV, che si è inserita sulla numerazione automatica 99 e trasmette sia programmi in diretta che non.

In Piemonte, invece, nel Mux Locale 1 segnaliamo che il canale VideoGruppo torinese, che viene agganciato all’LCN 12 automatica, è passato alla risoluzione video 1920x1088 pixel, e trasmette anche la programmazione delle altre TV locali TOP Planet e TOP Calcio 24.

Come sempre in casi come questi, consigliamo di attivare la sintonizzazione automatica dei canali TV per poter avere sempre a disposizione le ultime novità anche in vista dello switch off al DVB-T2, di cui ancora non si conosce la data ma per cui le emittenti locali stanno spingendo sempre più affinchè si concluda entro la fine dell’anno in corso. Ovviamente vi aggiorneremo non appena emergeranno ulteriori novità.