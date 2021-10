Digitale terrestre, nella settimana del DVB-T2 arrivano nuovi canali TV Mediaset

Settimana molto movimentata per il digitale terrestre. Proprio mentre parte lo switch off al DVB-T2 con il passaggio all’MPEG-4, infatti, segnaliamo una serie di novità molto interessanti su alcuni Mux.

Partendo da Mediaset, nel Mux 3 è stato reinserito 20 Mediaset HD alle posizioni 20 e 520 della guida tv. Si tratta di una new entry importante, dal momento che la versione in alta definizione del Venti era stata eliminata svariati anni fa dal Biscione.

Sempre per quanto riguarda Mediaset, nel mix 4 i canali Rete 4, Canale 5 ed Italia 1, presenti rispettivamente alle LCN 4, 5 e 6 sono diventati provvisori in quanto gli utenti possono agganciare anche le varianti in alta definizione nel momento in cui effettuano la sintonizzazione: se si presenta il conflitto, quindi è possibile sintonizzare solo questi ultimi. Lo stesso vale anche per il Venti presente sul Mux 2, a cui è stato aggiunto il suffisso “provvisorio” in quanto è possibile sintonizzare la versione in HD.

Sul Mux DFree è stato aggiunto il canale Italia 2, che è stato eliminato dal Mux 3 ed è presente alla LCN 66 e 566.

Sul TIMB Mux 3 invece segnaliamo il passaggio di Boing Plus in MPEG-4, analogamente a quanto avvenuto a 15 canali tematici Rai e Mediaset lo scorso 20 Ottobre.



In caso di problemi con la visione dei canali DVB-T2, vi rimandiamo al nostro approfondimento.