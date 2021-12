Digitale Terrestre, nuova settimana di novità: nuovi canali TV e cambio di numerazione

Anche Dicembre 2021 si apre con una serie di novità per il digitale terrestre. Nella settimana che si sta per concludere, infatti, sono state tante le modifiche per i vari mux presenti sulla piattaforma gratuita, spinti dal processo di refarming in Sardegna. Vediamo di cosa si tratta.

A livello nazionale, nel Mux Retecapri è stato aggiunto Channel 401, che come suggerisce il nome viene agganciato alla numerazione 401. Sempre nel mux Retecapri, è stato inserito all'LCN 133 il canale Arte Investimenti che si appoggia all'HbbTV.

Cambio di numerazione, nel Mux Studio 1, per Radio Birikina TV, che viene veicolata alla numerazione 183, al posto di Teleshopping 183 che precedentemente occupava la stessa posizione. Cambia anche la numerazione di La7 On Demand, sul Mux Cairo Due, e passa da 807 a 7 e 107, dove viene agganciato con i nomi "La7" e "La7 HD".

Nel Mux 1 di TIMB, invece, è stata eliminata Juwelo Info che non ha alcuna numerazione automatica e può essere sintonizzata alla posizione preferita.

Sempre su base nazionale, nel Mux Mediaset 4 sono stati eliminati Mediaset Infinity all'LCN 805 ed Infinity+all'LCN 899.

In Sardegna, segnaliamo che nel Mux Locale 1 è stata inserita Teleregione Live all'LCN 88. Nella regione, tra l'altro, si è ufficialmente concluso il processo di passaggio al nuovo digitale terrestre, con il refarming delle varie emittenti.