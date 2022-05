Digitale Terrestre: nuova settimana, ancora novità tra nuovi canali TV ed HD

Come sempre, nel weekend siamo qui a fare il punto sulle novità che hanno abbracciato il digitale terrestre nel corso dell’ultima settimana. Una settimana, quella che si sta per concludere, in cui sono state davvero tante le modifiche alivello nazionale e locale.

Partiamo da quelle nazionali dove nel Mux Retecapri è stato modificato l’identificativo di Zeta TV, che è diventata 269 Italia. Il canale è sempre veicolato attraverso l’LCN 269 con il codec MPEG-4 H.264. Sempre nello stesso Mux, segnaliamo che alle numerazioni 222, 223 e 224 al posto di Amici per l’Italia sono state aggiunte le emittenti Azzurra TV Italia e Telefoggia.

Passando alle novità locali, invece, in Piemonte nel Mux Locale 1 è stato effettuato il passaggio dell’emittente Telecity (presente all’LCN 10) all’alta definizione: ora il canale trasmette in 1920x1080 pixel con il codec MPEG-4 H.264.

In Lombardia, sempre nel Mux Locale 1, Telecity 7 Gold è passata all’alta definizione (sempre all’LCN 13) e trasmette in 1080p con il codec MPEG-4 H.264.

Per agganciare a pieno queste novità, è necessario effettuare la ricerca dei canali. In casi come questo rinnoviamo anche il nostro invito ad attivare la ricerca automatica dei canali per avere sempre l’LCN aggiornato e poter trovare sempre di fronte la guida TV pronta per le ultime novità.