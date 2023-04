Digitale terrestre, nuova settimana di novità: alcuni canali TV passano all'HD

Mentre si continua a parlare dello switch off al digitale terrestre DVB-T2, la settimana che si sta per concludere è stata piuttosto movimentata dal fronte delle modifiche. Alcuni canali TV sia a livello locale che nazionale infatti sono passati all’alta definizione.

Partendo dalle modifiche a livello locale, nel Lazio nel Mux Locale 1 c’è stata una modifica a Teleregione che è approdata di recente alla nuova numerazione 74.

Novità anche in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna dove Rai 3 TGR Veneto (presente all’LCN 3 ed 805), Rai 3 TGR Emilia-Romagna (LCN 3 ed 811) e sono passati all’alta definizione con risoluzione 1920x1080 pixel insieme a Rai 3 HD presente all’LCN 203. Sempre restando in Lombardia, segnaliamo alcuni canali televisivi hanno cambiato la loro numerazione o identificativo: si tratta di Telecor presente all’LCN che ora è identificato con “Telecolor.”, mentre alla numerazione 113 Giocabet ha modificato l’identificativo da NBC Milano a Giocabet.tv.

In Sardegna, invece, nel Mux Locale 1 l’emittente RTS Radio Televisione Sarda presente all’LCN 79 è passata all’alta definizione con risoluzione 1080x960 pixel.

Come sempre, rinnoviamo il nostro invito ad attivare la sintonizzazione automatica dei canali televisivi per avere sempre a disposizione le ultime novità nel momento in cui vi collegate o accendete la TV.