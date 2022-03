Digitale terrestre: nella settimana dello switch off arrivano tante novità per i canali tv

Nella settimana in cui è stata attivata la codifica MPEG-4 su digitale terrestre, registriamo un’ampia gamma di novità di novità a livello nazionale. Come di consueto nel weekend, facciamo il punto su ciò che abbiamo registrato nel corso sette giorni precedenti.

Nel Mux DFree segnaliamo l’inserimento di tanti canali, tra cui Cine34, Focus, Top Crime e Mediaset Extra: tutti i canali TV sono presenti dall’LCN 543 a 555 e sono trasmetti in MPEG-2.

Nel Mediaset Mux 4, invece, segnaliamo un cambio di numerazione per una copia di Rete 4, Canale 5 ed Italia 1, mentre è stato eliminato un duplicato di Iris e La5.

Nel Mediaset Mux 5, invece, è stata inserita Sky Atlantic, mentre Sky Uno Sky Sport 24 e Sky Sport sono passati in H.265, con Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio che sono stati eliminati.

Nel Mux Cairo Due, invece, La7 HD si è trasferita alla posizione 7 e viene trasmesso in HD MPEG-4, mentre la versione in SD è stata trasferita all’LCN 507.

Nel Rete A Mux, sono passate in alta definizione Nove, HGTV - Home & Garden e Motor Trend, mentre è stata eliminata la copia di 27 - TwentySeven.

Nel TIMB Mux 3, invece, sono passate in alta definizione TV8 e Radio Italia TV, mentre K2 e Frisbee sono disponibili in H.264. Presente anche una copia di Boing Plus.

A livello locale, segnaliamo che nel Mux Locale 1 in Lombardia sono state aggiunte varie TV locali, tra cui Telecity Lombardia, Espansione TV HD, Bergamo TV, TT-Teletutto e Canale Italia.