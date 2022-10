Digitale terrestre e switch off al DVB-T2: trapela la data di spegnimento dei canali MPEG2

Con il passare dei giorni e dei mesi, ci stiamo via via avvicinando alla data x in cui entrerà in vigore il nuovo digitale terrestre DVB-T2, ed uno degli step più attesi (ed anche temuti per certi versi) riguarda lo spegnimento dei canali MPEG-2.

Secondo quanto riportato dall’admin di Digital-Forum, Ercolino che da sempre è molto affidabile sul tema, già nel corso del mese corrente dovrebbe essere comunicato tramite uno spot ad hoc trasmesso sui canali Mediaset che lo spegnimento delle emittenti SD MPEG-2 avverrà nella settimana del 20 Dicembre.

La novità riguarderà le emittenti che attualmente sono trasmesse in simulcast alla numerazione 500 (come ad esempio 501 per Rai 1, 505 per Canale 5 e simili), che vengono utilizzate da qualche mese per coloro che non sono provvisti di decoder MPEG-2 e DVB-T2. Il Ministero dello Sviluppo Economico, in attesa di conoscere chi sarà il nuovo Ministro, evidentemente avrebbe deciso che il tempo è scaduto e che quindi tra pochi mesi tutti coloro che ancora non sono in possesso di TV e decoder DVB-T2 devono adeguarsi, altrimenti non potranno più seguire le programmazioni dei vari network televisivi.

Come sempre, vi invitiamo a prendere con le pinze le notizie di questo tipo, sebbene provengano da una fonte piuttosto affidabile. Nelle prossime settimane, ad ogni modo, dovrebbero arrivare le conferme di rito.