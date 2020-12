Digitale Terrestre: tante novità a Dicembre 2020, necessaria la risintonizzazione

Il mese di Dicembre 2020 si apre con una marea di novità per il digitale terrestre. Nella giornata di ieri, sabato 5 Dicembre, sono stati eliminati alcuni canali e ne sono stati aggiunti altri. Per questo motivo, è necessario effettuare la risintonizzazione per agganciare le novità.

La maggior parte delle modifiche sono state apportate al Canale Italia Mux 2, in cui è stato eliminato Italia 6, che occupava la posizione 278 della guida TV.

Le novità però non finiscono qui, perchè Italia 143, posizionato al numero 143, non sarà più trasmesso in MPEG ma in H.242, il che vuol dire che potrà essere seguito solo dai TV e decoder predisposti per agganciare le frequenze in alta definizione.

Sempre nello stesso Mux, inoltre, è stato aggiunto anche il duplicato di Italia 53, alla posizione 164. Questo si aggiunge agli altri canali presenti sulle posizioni 53 e 553.

Per agganciare a pieno queste novità, è ovviamente necessario effettuare la risintonizzazione. Nel corso del prossimo anno, comunque bisognerà seguire più volte la procedura in quanto entrerà nel pieno lo switch off al nuovo DVB-T2.

Secondo le ultime indiscrezioni e stime, in Italia ci sarebbero 30 milioni di TV da cambiare a causa della transizione al nuovo digitale terrestre.