Digitale terrestre: tantissime novità in alcune regioni, arrivano alcuni nuovi canali TV

Giornata di grandi novità per il digitale terrestre in alcune regioni italiane. Continuano le grandi manovre, anche in vista dello switch off al DVB-T2 che prenderà il via già a settembre con il passaggio all'MPEG4.

Partiamo dalla Lombardia, dove segnaliamo le novità più corpose.

Sul Mux Rete 55, infatti, è stata inserita l'emittente VCO Azzurra TV, alla posizione 685, dove trasmette in H.264. L'emittente piemontese trasmette anche su un altro mux, ma per agganciarla su R55 è necessario effettuare la risintonizzazione degli apparati: la numerazione è automatica ma chiaramente si potranno comunque apportare modifiche per spostarlo dove si desidera.

Sempre sul Mux Rete 55, segnaliamo anche il ritorno di Malpensa Channel, sull'LCN 669. Anche in questo caso, le trasmissioni avvengono in H.264. Occore precisare che la stessa emittente è presente anche all'LCN 19, dove viene veicolata la programmazione di La Grande Italia che a sua volta trasmette anche sul 254.

Spostandoci in Sicilia, invece, le modifiche riguardano il Mux Retecapri dove i canali Retecapri, Capri Casinò e Capri Fashion, rispettivamente presenti alle posizioni 122, 149 e 247 sono ora trasmessi in formato H.264. Anche in questo caso, è necessario effettuare la risintonizzazione dei decoder o TV per accedere alla novità.

Queste modifiche si aggiungono a quelle di cui abbiamo parlato lo scorso weekend.