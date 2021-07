Digitale terrestre e Tivùsat, settimana di novità: eliminati ed aggiunti nuovi canali TV

Anche questa settimana, non si placano le novità dal fronte televisivo per gli utenti italiani. Nei sette giorni che si stanno per concludere, segnaliamo alcune modifiche interessanti sia su digitale terrestre che Tivùsat.

Partendo da Tivùsat, segnaliamo che la piattaforma satellitare gratuita si è arricchita ulteriormente con due nuovi canali: si tratta di Nuova TV Nazionale (abbreviato NTN) che trasmette all'LCN 813 in MPEG-4 SD alla risoluzione di 720x576 pixel, e Sharing TV (al numero 820) che effettua le trasmissioni alla stessa qualità.

Passando al digitale terrestre, segnaliamo che sui Mux 1 e Mux 5 di Mediaset è stata inserita Sky Sport Calcio HD al posto di Sky Sport Football, sempre alla posizione 473 della guida tv. Sempre a livello nazionale, sul Mux 2 Rete 4 il nuovo Canale 235 prende il posto di Rinbow, ovviamente alla LCN 235.

A livello locale, in Trentino-Alto Adige il Mux Videobolzano 33 è stato definitivamente spento ed il canale Vodeobolzano 33 ora è veicolato sul Ras Mux 3 all'LCN 10 con il nome VB33. Nella stessa regione, è stata effettuata la riorganizzazione dei canali sul Mux 3 e 4 di Ras, per cui consigliamo di effettuare la risintonizzazione. Lo stesso vale nelle Marche, nel Mux 7 Gold Marche.

Sempre legato al digitale terrestre, secondo le ultime indiscrezioni DAZN starebbe valutando la possibilità di lanciare un decoder.