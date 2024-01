Digitale terrestre e TV, arriva il DVB-I: cos'è la nuova tecnologia e come funziona

Se lo switch off al DVB-T2 dei canali Rai è stato rinviato, è in arrivo in Italia la nuova tecnologia per la televisione digitale. Si tratta del DVB-I, ovvero Digital Video Broadcasting over IP, un nuovo standard approvato dall’ETSI nel 2020 e che si appresta ad approdarenel nostro paese.

Open source, il DVB-I rappresenta una soluzione unificata** per la riproduzione di contenuti televisivi, indipendentemente dalla modalità di fruizione: che sia satellitare, terrestre o via internet.

Per gli utenti, viene data la possibilità di accedere a molti canali e servizi sia gratuiti che a pagamento attraverso un’unica interfaccia consente di accedere ai contenuti da qualsiasi dispositivo connesso ad internet, smartphone, tablet e pc inclusi.

Per il mercato audiovisivo italiano potrebbe rappresentare una vera e propria rivoluzione, ed infatti già varie emittenti come Mediaset hanno iniziato i test con alcune sperimentazioni che permettono di accedere allo streaming di alcuni canali in streaming con bassa latenza ed in 4K.

Non è chiaro quali intenzioni abbiano Rai e Sky, ma a quanto pare starebbero valutando l’opportunità.

Come riportato dai colleghi di Digital-News, è però in arrivo anche un bollino ed un sistema di etichettatura per i televisori conformi a tale standard.