Digitale terrestre e TV, settimana di novità tra DAZN su Tivùsat e nuova numerazione

Anche la settimana che sta per concludersi è stata molto movimenta dal punto di vista del digitale terrestre, il tutto mentre si è ancora in attesa di capire quando avverrà lo switch off al DVB-T2.

La novità più importante riguarda senza dubbio l’arrivo di un canale targato DAZN sulla piattaforma satellitare gratuita Tivùsat: la notizia circolava già da qualche giorno ed è stata confermata in via ufficiale dalla stessa emittente che, come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine a più riprese, trasmette tutta la Serie A ed è in lizza anche per acquistare i diritti in vista del prossimo bando. Per accedervi, oltre a disporre di un abbonamento DAZN, sarà anche necessario dotarsi di una CAM CI+ 4K o un decoder.

Per quanto riguarda invece i movimenti su digitale terrestre, nelle Marche ed in Campania nel Mux Locale 1 (Marche) e Mux Locale 2 (Campania) si registra un cambio di numerazione per il canale Odeon24, che passa dall’LCN 86 all’LCN 72.

Novità anche nel Mux Locale 3 in Lombardia, dove è stata reinserita Studio1 alla posizione automatica 95, dove trasmette alla risoluzione MPEG-4 H.264 ed in definizione standard.

Come sempre in casi come questi, il nostro consiglio è di attivare la sintonizzazione automatica dei canali TV su digitale terrestre per restare sempre al passo con le novità.