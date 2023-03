Digitale terrestre, quali sono le ultime novità? I canali TV che potreste esservi persi

Gli ultimi giorni del digitale terrestre sono stati piuttosto movimentati, e dal momento che abbiamo registrato diverse modifiche dal fronte, è tempo di fare il punto per capire cosa è cambiato nell'ultima settimana.

Partiamo dalla fine. Nel corso del weekend Rai ha completato l'offerta su digitale terrestre con la trasmissione in alta definizione grazie alla tecnologia HbbTV: ciò vuol dire che se il vostro televisore è provvisto di supporto HbbTV 2.0.1sarà possibile accedere ai canali tematici in alta definizione. Si tratta di Rai 4 HD 521), Rai 5 HD (posizione 523), Rai Movie HD (524), Rai Premium HD (525), Rai Gulp HD (542), Rai YoYo HD (543) e Rai Storia HD (LCN 554).

Sempre dal fronte Rai, dal 16 Marzo 2023 è disponibile un nuovo canale HD Rai su digitale terrestre: si tratta di Rai News 24 HD, che può essere agganciato direttamente alla posizione 48 del telecomando o manualmente sull'UHF 26 con frequenza 514 MHz.

Nella settimana precedente, inoltre, è cambiata anche la numerazione dei canali tv sul digitale terrestre, per "colpa" proprio di queste modifiche ai vari Mux e a causa dello spostamento di altri canali televisivi.

Come sempre in questi casi consigliamo di attivare la sintonizzazione automatica dei vostri apparati per poter godere sempre delle ultime novità.