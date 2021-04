Digitale terrestre, una valanga di novità in una regione: cambia la numerazione

Ancora novità per il digitale terrestre in alcune regioni, dopo le modifiche di Pasqua di cui abbiamo avuto modo di parlare su queste pagine qualche giorno fa. Quest'oggi è interessata una regione in particolare.

Si tratta della Sicilia, come avremo modo di spiegare poco sotto.

Partiamo dal Mux Retecapri C, dove è stato inserito, all'LCN 112, il canale Tremedia che trasmette in MPEG-4. Nei Mux 7Gods Sicilia 88, 7Gold Sicilia 99 e sempre nel Mux Retecapri Sicilia C, segnaliamo alcuni cambi di frequenza per l'emittente CTS presente alla numerazione automatica 90. Tali modifiche sono risultate obbligate a seguito della rottamazione del mux proprietario. Il canale continua a trasmettere in H.264.

Sul Mux 7Gold Sicilia 99, invece, è cambiato l'identificativo di TeleSiciliaColor R8, che è diventato Telejonica ed ora è trasmesso in MPEG-4. Lo stesso vale anche per GS News 24, presente all'LCN 95, che ora è ReteReggio.

Ovviamente, per agganciare queste novità ed accedere alla nuova numerazione è necessario effettuare la sintonizzazione dei decoder o dei televisori. Ricordiamo che nel corso dell'anno prenderà ufficialmente il via lo switch off al DVB T2, che come abbiamo avuto modo di raccontare sarà completato seguendo un calendario che dividerà il nostro paese in varie aree. Resta ovviamente disponibile il bonus TV da 50 Euro.