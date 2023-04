Digitale terrestre, weekend di Aprile denso di novità: le principali modifiche

Anche in questo weekend, non mancano le novità dal fronte digitale terrestre. Sono davvero tanti i canali che hanno cambiato la loro numerazione rispetto a qualche giorno fa, sia a livello locale che nazionale.

Partendo dalle novità a livello locale, segnaliamo che nel Lazio nel Mux Locale 1 l’emittente TR118 è passata dalla numerazione 118 alla numerazione 74 grazie alle nuove numerazioni automatiche assegnate dal Ministero delle Imprese e Made in Italy alle emittenti televisive locali.

In Emilia Romagna, nel Mux Locale 1 sono ben otto le emittenti che sono passate all’alta definizione, mentre il canale Trc modena è stato rinominato TRC Modena.

Qualche giorno fa su queste pagine abbiamo anche parlato della nuova numerazione di aprile 2023 per il digitale terrestre, aggiornata al 7 Aprile 2023 e che ha toccato vari network sia a livello locale che non.

Come sempre in casi come questi, il nostro consiglio è di attivare la sintonizzazione automatica dei canali TV per avere sempre a disposizione le ultime novità ed evitare di dover effettuare la ricerca dei canali, soprattutto mentre ci avviciniamo sempre più allo switch off al DVB-T2 che potrebbe richiedere varie ricerche canali nel corso dei prossimi mesi. Ovviamente vi aggiorneremo non appena emergeranno ulteriori novità.