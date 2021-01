Digitale terrestre, weekend di grandi manovre: novità per i canali TV Mediaset e Sky

Weekend di grandi manovre per il digitale terrestre di Sky e Mediaset. Quest'oggi, sabato 16 Gennaio 2021, dobbiamo segnalare un'ampia gamma di novità per gli utenti, a cui è richiesta nuovamente la risintonizzazione su tutto il territorio nazionale.

Sul Mux 1 e 5 di Mediaset le novità sono principalmente di natura grafica: la pay tv di Comcast, Sky, infatti ha modificato il logo di Sky Uno e Sky Atlantic, disponibili alle posizioni 455 e 456 e veicolati in alta definizione. Non segnaliamo invece modifiche dal punto di vista della numerazione, che resta identica a quella attualmente attiva.

Per quanto riguarda il Canale Italia Mux 2, sono stati eliminati dal bouquet 2 alcune emittenti televisive a radiofoniche: si tratta di Canale Italia 11, che era disponibile in Piemonte e Lazo, e Canale Italia 3 Extra, oltre a Volami Nel Cuore e Radio Canale Italia. In questo caso invece consigliamo di effettuare la sintonizzazione per agganciare a pieno le novità.

Queste modifiche si aggiungono a quelle regionali di cui abbiamo parlato nella nostra notizia pubblicata qualche giorno fa su queste pagine e che si aggiunge alle novità per il satellitare di Tivùsat di ieri: sono infatti stati eliminati 10 canali Mediaset doppi.

Come sempre, vi terremo aggiornati in caso di ulteriori novità.