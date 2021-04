Digitale terrestre, weekend di grandi novità: arrivano i nuovi canali TV

Ancora un weekend di grosse manovre sul digitale terrestre italiano, che costringerà gli utenti ad effettuare la risintonizzazione delle apparecchiature. Negli ultimi giorni infatti sono state apportate varie modifiche, tra cui il debutto di alcuni nuovi canali TV.

Sul Mux Retecapri, che può essere agganciato su tutto il territorio nazionale, infatti, sono stati aggiunti tre canali HbbTV: Bike, alla numerazione 259, BFC all'LCN 260 e Premio Live al numero 410 che, però, almeno al momento trasmettono un cartello in H.264: le emittenti ancora non hanno dato il via alle trasmissioni e probabilmente dalle prossime settimane potranno essere seguite solo dai decoder e TV HbbTV.

Passando alle novità a livello regionale, segnaliamo che nel Mux Studio 1 in Valle D'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna all'LCN 268 è stato aggiunto Uno HIT, che trasmette in H.264.

In Lombardia, nel Mux Rete 55 è stato eliminato all'LCN 264 Maria Vision che ora può essere sintonizzato tramite il Mux Retecapri alla medesima numerazione.

Ricordiamo che nei prossimi mesi partirà lo switch off al DVB-T2, di cui abbiamo parlato su queste pagine in quanto interesserà milioni di nostri concittadini che saranno costretti a cambiare decoder per il digitale terrestre. Per tutte le informazioni vi rimandiamo alla nostra FAQ dedicata.