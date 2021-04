Digitale terrestre, altro weekend di novità tra cambio di numerazione e nuovi canali TV

Quello che è appena iniziato sarà un altro weekend di grosse novità per il digitale terrestre, su cui segnaliamo l’arrivo di tante modifiche e nuovi canali che, ovviamente, costringeranno gli utenti ad effettuare la risintoniziazione degli apparecchi.

Sul Mux Studio 1, segnaliamo un cambio di numerazione per l’emittente Giornale Radio TV che passa da 262 a 268 in Valle D’Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Alla numerazione 262 troviamo ByoBlu Davvero TV che da qualche ora è attiva su tutto il territorio nazionale su TIMB Mix 2 e trasmette in H.264.

A livello regionale, nel Mux Studio 1 è cambiata la numerazione di Donna Shopping Facino TV in Valle D’Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, che ora viene trasmesso alla posizione 263 con il nome “Uno Music”.

Nel frattempo, pur non essendo strettamente collegato al digitale terrestre, segnaliamo che dalla giornata di ieri sono disponibili due nuovi canali satellitari gratuiti su Tivùsat, di cui abbiamo a lungo parlato su queste pagine nelle scorse ore e che permettono agli appassionati di seguire ancora più discipline sportive.

Come sempre, per agganciare tutte queste novità è necessario effettuare la risintoniziazione delle apparecchiature (decoder e TV).

Nel corso della settimana è anche stato approvato il nuovo piano per la numerazione automatica in vista dello switch off al DVB-T2.