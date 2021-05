Digitale terrestre, weekend di novità: eliminati diversi canali TV

Come ogni settimana, il weekend porte con se tante novità per il digitale terrestre. Questa metà maggio porta con se un'ampia gamma di modifiche per il digitale terrestre in diversi mux regionali e locali. Vediamo di cosa si tratta.

Nel Mux Studio 1, il duplicato di Zeta TV presente alla LCN 239 è diventato "Zeta Provvisorio": dal 1 Giugno 2021 è necessario effettuare la risintonizzazione in quanto come indicato nel cartello il canale andrà in onda solo su 269. A livello nazionale, però, segnaliamo anche che nel Rete A Mux 2 è stata attivata l'emittente Enerjill, che veicola il segnale in MPEG-SD H.264 all'LCN 237.

Spostandoci in Lombardia, sul Mux Telenova sono stati eliminati i canali provvisori 72 Lombardia e 96 Lombardia, che ad Aprile erano trasmessi senza numerazione automatica: ora sono trasmessi alle LCN indicate nel nome.

Per quanto riguarda il Lazio, invece, nel Mux Telepontina (A) è stata eliminata Maria Vision che era presente alla LCN 264.

Scendendo ancora, in Campania i Mux Julie Italia e Mux Telelibera 63 sono stati spenti definitivamente e ora non trasmettono più i canali che erano presenti al loro interno.

Come sempre, consigliamo di effettuare la risintonizzazione degli apparati per accedere a tutte queste novità. Se avete problemi, è anche disponibile una guida che vi spiega come vedere Mediaset su digitale terrestre.