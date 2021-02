Digitale terrestre, altro weekend di novità: eliminati tre canali TV

Ancora novità e modifiche per il digitale terrestre, in alcune regioni del nostro paese. In alcune regioni del nostro paese, infatti, questo fine settimana porta delle interessanti modifiche, che culminano anche con l’eliminazione di alcuni canali.

E’ il caso del Lazio, dove nel Mux Telepontina (A) sono stati eliminate 225 TV, 249 TV e TVUno. Tele Shopping, inoltre, ora può essere visualizzato tramite lo slot Test Ch, che trasmette in H.264, ed è dotato di numerazione manuale e non automatiche.

Ai numeri 225, 249 e 270 sono state eliminate le tre copie dello stesso canale, che però venivano veicolate sotto i nomi 225 TV, 249 TV e TV Uno.

Sempre nel Lazio, nel Mux Retecapri è presente anche Tele Shopping, alle posizioni 225 come 225 TV, 249 come 249 Sport e 270 come 249 TV.

Novità anche in Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, dove nel Mux Studio 1 è stato inserito Premio Live, alla posizione 410. Anche in questo caso si tratta di un canale veicolato in H.264. Singolare però che se ci si connette a tale canale, si visualizza una schermata fissa blu con l’icona del WiFi.

Per tutte le informazioni tecniche, vi rimandiamo alla nostra guida che vi spiega come scegliere l’antenna per il digitale terrestre e come direzionarla per accedere al DVB-T2.