Digitale terrestre, weekend di novità: necessaria la sintonizzazione

Altro weekend di grosse manovre sul digitale terrestre, in alcune regioni del nostro territorio nazionale dove segnaliamo delle novità di rilievo che costringeranno gli utenti ad effettuare la risintonizzazione di decoder e TV.

Partiamo da Piemonte, Veneto, Lombardia, Valle D'Aosta ed Emilia Romagna, dove nel Mux Studio 1 è stato aggiunto La 9 Nord in duplice copia, alla posizione 76 ed 81, e trasmette in H.264.

Nel Lazio invece la novità riguarda il Mux Telepontina (A), dove segnaliamo l'arrivo di due canali: Europa TV 6 ed Amici TV 1, due copie di Supernova, alle LCN 292 e 298. Sempre nel Lazio, segnaliamo che nel Mux Gold TV i canali Lazio TV e Gold TV sono stati modificati ed ora trasmettono in formato 16:9.

Novità anche per tutto il territorio nazionale, nel mux Canale Italia, dove alle posizioni 170 e 179 nn si troveranno le copie di Italia TV 3 ma trasmetteranno i contenuti di Italia 141.

Ovviamente, per agganciare a pieno queste novità è necessario effettuare la risintonizzazione degli apparecchi, una procedura con cui abbiamo preso manualità anche in vista dello switch off al DVB-T2 in programma nei prossimi mesi. Di recente dal fronte dello switch off sono stati introdotti i nuovi bollini per identificare i decoder compatibili.