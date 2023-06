Dik-dik: un nome imbarazzante per un'antilope particolare...

In Africa ci sono delle adorabili antilopi dal nomignolo molto particolare: dik-dik! Esse non sono grandi come le gazzelle, gli gnu o gli impala; infatti, le loro modeste dimensioni le rendono ai nostri occhi delle piccole palline di pelo adorabili.

I dik-dik possono raggiungere un’altezza di circa 35-45 centimetri e possono pesare al massimo 7 chilogrammi. A causa delle loro caratteristiche fisiche, le zone semi-desertiche dell’Africa sono ideali per queste splendide creature.

I ricercatori sono riusciti a riconoscere ben quattro specie di dik-dik, ognuna con diverse sottospecie. Esiste il dik-dik di Gunther, nell’Africa orientale; il dik-dik di Kirk, nell’Africa orientale e sud-occidentale; il rarissimo dik-dik argentato, nelle fitte boscaglie della Somalia e dell’Etiopia sud orientale; il dik-dik di Salt, che abita nell’est del Sudan e nel nord del Kenya.

Lo zoo di Brookfield, nel nord di Chicago, è una delle poche strutture ad ospitare quattro esemplari di siffatta tipologia di antilope. Essi sono particolarmente apprezzati dai visitatori per il loro musetto prominente e per gli occhioni scuri. Inoltre, è molto caratteristica la ghiandola preorbitale accanto agli occhi, la quale secerna una sostanza appiccicosa utile a marcare il territorio.

I dik-dik maschi si distinguono dalle femmine grazie alle piccole corna che spuntano dal cranio. Essi sono erbivori e vanno matti per le foglie di acacia e arbusti. Se spaventati, emettono un suono divertente, simile a una “z”, esalato dal muso flessibile, responsabile dei processi di raffeddamento del sangue e dell’aria che vanno al cervello.