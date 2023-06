Dilemma (quasi) filosofico, l'arte creata dall'IA si può considerare arte?

Con l'avvento dell'intelligenza artificiale dovremo sicuramente riscrivere i paradigmi che tutti noi conosciamo. Tra i tanti interrogativi, oggi vogliamo parlarvi di una questione: sappiamo che questi software possono produrre arte, ma le opere create dall'IA possono essere considerate arte? La questione è sicuramente spinosa.

I disegni da parte dell'intelligenza artificiale, infatti, sono stati bandita da Getty Images e sono stati vietati su numerosi forum e subreddit. Insomma, molti non l'hanno presa bene e considerando che i software vengono visti come un pericolo (soprattutto per il proprio lavoro), sicuramente la questione non si risolverà al più presto.

I programmi come Midjourney, DALL-E 2 ecc, possono produrre immagini piuttosto sorprendenti, ma sono addestrati su immagini e opere d'arte preesistenti. Ciò ha portato alcuni pensatori a chiedersi se l'IA sia capace di creatività e originalità, o semplicemente è capace di "copiare". C'è anche un potenziale dibattito legale da tenere in conto: se la tecnologia è fortemente influenzata o attinge al lavoro di altri artisti, senza consenso o compenso, potrebbe essere considerata una violazione del copyright?

La domanda su "cosa possa essere considerata arte e cosa no" è incredibilmente complessa, considerando anche il fatto che la fotografia, fino a un secolo fa, non era considerata tale. Alcuni sostengono che si debba distinguere tra "arte umana" e "arte non umana" (quindi IA e animali, ad esempio), alcuni sostengono che l'IA non sia l'artista ma lo strumento, mentre altri - una minoranza, in realtà - crede che in futuro i programmi possano diventare ottimi artisti, ma non attualmente.

Voi che ne pensate?