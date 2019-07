Diletta Leotta con J-Ax, Baby K e molti altri su Italia 1: è 'W Radio Playa'

Dopo la serie di concerti "Battiti Live 2019", Mediaset espande la sua offerta in ambito musicale con il nuovo programma "W Radio Playa", condotto da Diletta Leotta e Daniele Battaglia.

Lo show andrà in onda alle ore 14:10 da lunedì a venerdì su Italia 1 a partire dal 15 luglio 2019 (il programma andrà avanti per tre settimane). Diletta Leotta e Daniele Battaglia avranno un collegamento diretto con la spiaggia di Rimini, dove gli YouTuber "I Panpers" organizzeranno dei giochi con in palio dei prestigiosi premi offerti da Wind. Nel frattempo, in studio si alterneranno personaggi del calibro di Baby K, J-Ax, Elodie, Francesco Gabbani, Takagi & Ketra, Giusy Ferreri, The Kolors e Irama.

Con gli ospiti si parlerà dell'estate, degli ultimi trend e ovviamente di tanta musica. Non mancheranno inoltre anche dei personaggi del mondo dello spettacolo, come Gianluca Impastato, Andrea Mainardi, Paolo Ruffini, Scintilla e Pierluigi Pardo. Insomma, gli argomenti su cui discutere non mancheranno di certo.

Non ci resta quindi che attendere lunedì 15 luglio 2019 e collegarci tutti su Italia 1 alle ore 14:10 per goderci "W Radio Playa" con Diletta Leotta e Daniele Battaglia. Nel frattempo, vi ricordiamo che i due vanno in onda dal lunedì al venerdì su Radio 105 con "105 Take Away".