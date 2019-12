Diletta Leotta è il nuovo volto di Xiaomi in Italia: annunciato il primo evento

Xiaomi ha messo a segno un interessante colpo di marketing in Italia, visto che Diletta Leotta è diventata l'ambassador dell'azienda per il 2020.

Comunicato stampa: Roma, 12 dicembre 2019 – Xiaomi, leader mondiale nella tecnologia, si appresta a concludere il 2019 con una grande sorpresa. Domani, dalle 17.00 alle 19.00, presso lo store di TIM a Roma in Viale Europa 65, i Mi Fan e gli appassionati di tecnologia avranno l'occasione di incontrare dal vivo due volti noti del mondo sportivo: Diletta Leotta, conduttrice tra le più amate dal pubblico sportivo e nuovo ambassador Xiaomi per tutto il 2020, e il calciatore Nicolò Zaniolo, stella della A.S. Roma e della Nazionale di Calcio Italiana. Entrambi saranno a disposizione per firmare autografi e scattare foto ricordo insieme agli ospiti.

L'evento sarà l'occasione per vedere più da vicino e per toccare con mano i modelli di punta dell'azienda, disponibili anche nei punti vendita TIM su tutto il territorio nazionale, tra cui Mi Note 10, il primo smartphone dotato di penta camera da 108MP al mondo, nonché flagship dell'azienda, Redmi Note 8T, sorprendente best-buy che, grazie alla fotocamera posteriore quadrupla da 48MP, è una vera propria potenza della fotografia, e Mi MIX 3 5G alimentato dalla piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 855, è il primo smartphone con connettività 5G Xiaomi a uso commerciale venduto in Italia.

Xiaomi non smette mai di stupire, non solo per l'eccezionale rapporto qualità-prezzo dei molteplici dispositivi disponibili sul mercato italiano, ma anche perché punta ogni giorno ad offire ai propri fan esperienze ed occasioni di intrattenimento uniche.

La Mi Community è un punto di riferimento importante per Xiaomi ed è per questo motivo che l'azienda pone sempre particolare attenzione verso i propri Mi Fan. Anche per questa occasione, infatti, Xiaomi riserva loro grandi sorprese e vantaggi. I primi 30 Mi Fan che si registreranno a questo link avranno la possibilità di incontrare per primi Diletta Leotta e Nicolò Zaniolo e farsi autografare la foto ricordo scattata durante il meet&greet.

"Lavoriamo quotidianamente per portare la nostra migliore innovazione al maggior numero possibile di persone attraverso prodotti sorprendenti e prezzi accessibili" –afferma Davide Lunardelli, Spokesperson e Head of Marketing di Xiaomi Italia. "Questo evento, realizzato grazie alla collaborazione di TIM e il supporto di Qualcomm Technologies, riconferma anche la nostra volontà di continuare a sorprendere i nostri Mi Fan, regalando loro esperienze uniche e indimenticabili".

L'iniziativa, accanto a partner di eccezione come TIM e Qualcomm Technologies, sottolinea ancora una volta la volontà di Xiaomi di portare l'utilizzo quotidiano della tecnologia ad un livello superiore, in qualsiasi occasione e durante ogni momento della giornata.

"Tra i prodotti presentati a questo evento c'è Mi MIX 3 5G che è alimentato dalla piattaforma mobile Snapdragon 855 con il modem 5G Snapdragon X50 e le soluzioni front-end RF di Qualcomm Technologies" – dichiara Fabio Iaione, Senior Director Business Development, Qualcomm Europe, Inc. "Questo dispositivo consente il download multi-gigabit alla velocità della luce, rappresentando un primo grande passo verso un futuro ricco di sviluppi interessanti. Ci congratuliamo con TIM e Xiaomi per aver dato alle persone l'opportunità di avvicinarsi alla tecnologia 5G e attendiamo con impazienza le novità previste per il 2020".