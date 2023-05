Il diluvio universale di Noè è realmente accaduto? La risposta della scienza

Dopo che recentemente è stato scoperto un "nuovo" capitolo della Bibbia, ci è sorta una domanda: ma il diluvio universale di Noè c'è stato davvero? "L'unica cosa che sappiamo per certo dalla geologia è che un'alluvione globale non è mai avvenuta", ha affermato David Montgomery, professore di geomorfologia all'Università di Washington a Seattle.

E no, non c'è abbastanza acqua sulla Terra per un'alluvione in grado di coprire le montagne e l'intero pianeta. Infatti, se i "cieli" si aprissero e tutta l'acqua nell'atmosfera scendesse contemporaneamente sotto forma di pioggia, il nostro mondo verrebbe sì sommerso... ma solo da 2,5 centimetri.

Se tutti i ghiacciai e le calotte glaciali del mondo dovessero sciogliersi, il livello del mare aumenterebbe di 60 metri, ma anche questo evento non spiegherebbe quello che viene raccontato sulla Bibbia. Il diluvio di Noè è una rivisitazione di storie più antiche, ed è allegorico piuttosto che un racconto letterale.

Ci sono resoconti leggermente diversi della storia anche in altri libri religiosi, come il Corano, mentre versioni precedenti di un diluvio cataclismico derivano da antichi testi mesopotamici. È vero che c'è stato un periodo sulla Terra dove ha piovuto per milioni di anni, ma all'epoca la religione non esisteva... e neanche gli umani.

Attualmente, però, la cosa interessante è che gli esperti di tutto il mondo stanno cercando di capire da dove provenga l'ispirazione per la storia del diluvio di Noè.