La dimensione della nostra pupilla potrebbe essere un indicatore di intelligenza

Dagli occhi di una persona si possono capire molte cose e adesso, secondo uno studio pubblicato sulla rivista Cognition, potrebbero anche essere un indicatore della nostra intelligenza. Una serie di studi, infatti, ha trovato una relazione tra la dimensione della pupilla e alcune abilità cognitive.

Ci sono già stati studi del genere in passato, ma gli scienziati non sono mai riusciti a confermare al 100% quanto affermato. Nel nuovo documento, però, due psicologi del Georgia Institute of Technology sostengono che i risultati contrastanti visti in ricerche precedenti fossero il prodotto di un'illuminazione incoerente.

Per lo studio, sono stati esaminati 500 persone di età compresa tra 18 e 35 anni, e sono stati utilizzati una fotocamera e un computer ad alta potenza. É stato anche utilizzato un dispositivo di tracciamento degli occhi. In generale, affermano gli esperti, una maggiore dimensione della pupilla di base era strettamente collegata a una maggiore capacità di eseguire diversi compiti.

Questo "meccanismo" potrebbe trovare delle spiegazioni nel locus coeruleus, un piccolo sito trovato nella parte superiore del tronco cerebrale che ha profonde connessioni neurali con il resto del sistema nervoso centrale. Questa fessura relativamente poco conosciuta è strettamente correlata ai cambiamenti nelle dimensioni della pupilla, e svolge anche un ruolo nell'organizzazione più ampia dell'attività cerebrale necessaria per svolgere compiti complessi.

Secondo i ricercatori potrebbe esistere una correlazione tra il locus coeruleus, la capacità di svolgere bene i compiti e una dimensione della pupilla più grande. A proposito: tutti coloro che hanno gli occhi blu potrebbero discendere da un unico antenato. Mentre altri scienziati stanno lavorando a un progetto per un occhio bionico capace, tra le tante cose, di vedere al buio.