Le dimensioni contano: misurate in maniera accurata le grandi balenottere azzurre

Un gruppo di ricercatori ha ideato un modello che permette di calcolare la massa ed il volume delle balene utilizzando delle fotografie di queste creature scattate da dei droni.

La creazione di questo modello appartiene ad un gruppo di scienziati della Società Ecologica Britannica ed ha lo scopo di aiutare ad effettuare misure più precise di questi animali in maniera molto facile.

Pensiamo, per esempio, alla balenottera azzurra (Balaenoptera musculus), un mammifero marino che è anche il più grande animale conosciuto sulla Terra, al momento, ed è, purtroppo, in pericolo di estinzione.

Ebbene, con i suoi 30 e più metri di lunghezza e le sue 150 tonnellate di peso non è un animale facile su cui effettuare delle misurazioni.

Misurarne lunghezza, altezza e larghezza in vivo è molto complicato e spesso le misurazioni vengono fatte, purtroppo, su cadaveri.

Ma la misurazione sui corpi morti di questi bellissimi esseri possono risultare sfalsate e non precise.

In particolare è difficile misurare, sugli animali morti, la lunghezza perché spesso sono piegati o comunque sono in posizioni scomode ed è difficoltoso posizionare adeguatamente una creatura che pesa più di cento tonnellate.

Per ovviare a questi problemi sono state scattate varie foto, per mezzo di droni, a 86 balene in acque calme e pacifiche, nelle zone, ovviamente, dove esse sono libere di muoversi e nuotare.

Utilizzando le foto è stato ricreato un modello che permette di risalire alla massa ed al volume dell’animale, avendo in questo modo misure più precise e, forse ancora più importante, facilmente ottenibili.

Questo modello, con le dovute modifiche, potrebbe essere utilizzato anche per altre specie e non solamente per le balene.

Il British College ha poi avviato anche una collaborazione col Digital Life Project dell’Università del Massachusetts per ricreare, con i dati del modello e le fotografie, la struttura 3D della balena, colorarla ed utilizzarla per scopi scientifici o, ancora, per scopi educativi nelle scuole.