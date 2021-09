Le dimensioni di un hard disk da pochi MB del 1960? Assurde

Al giorno d'oggi siamo abituati a disporre di 64GB, 128GB, 256GB, 512GB di storage in dispositivi che possiamo utilizzare con una mano sola (si arriva addirittura a 1TB di memoria interna con i nuovi iPhone 13). Tuttavia, non sempre è stato così, anzi: la storia delle dimensioni degli hard disk è infatti molto interessante da analizzare.

Ebbene, dovete sapere che prima degli anni '70 per lo storage si utilizzava il formato dei 14 pollici per i dischi. Probabilmente questo significherà ben poco per molti di voi, ma basta prendere visione del video caricato su YouTube da PaintboxRestoration per comprendere quanto spazio richiedeva una soluzione di quel tipo. Per intenderci, in una brochure dedicata al Fujitsu M2294, il modello che si vede nel video, vengono esplicitati spazio disponibile e peso: 335,5 megabyte di capacità e 45 chilogrammi. Insomma, ora dovrebbe esservi tutto più chiaro.

Tra l'altro, il Fujitsu M2294 non rappresenta nemmeno la più datata delle soluzioni, anzi. Aziende come IBM hanno infatti puntato al settore ben prima e ovviamente lo spazio era ancora più limitato. In ogni caso, stando anche a quanto riportato da Computer History Museum, una rivoluzione per il mondo degli hard disk avvenne alla fine degli anni '70. Infatti, le piccole aziende avevano l'esigenza di dischi dalle dimensioni più "contenute", quindi i succitati 14 pollici non andavano più bene.

In questo contesto, nel 1979 IBM riuscì a immettere sul mercato l'IBM 62PC (Piccolo) da 65MB con dischi da 8 pollici. Di lì in poi tutto è cambiato e alla fine siamo arrivati alle attuali soluzioni in campo di storage. Insomma, il settore si è evoluto particolarmente col passare degli anni.

In ogni caso, l'obiettivo di questo articolo è semplicemente quello di far comprendere un po' a tutti i passi in avanti svolti da questo punto di vista, quindi non siamo entrati troppo nel dettaglio di tutti i passaggi "chiave" relativi alla storia degli hard disk. Tuttavia, se volete approfondire la questione, potete farlo anche mediante l'ottimo "riassunto" effettuato da ARN.

Per il resto, su Reddit ha attirato molto l'attenzione un disco da 10MB degli anni '60. Quest'ultimo è stato fonte di ispirazione per l'articolo.