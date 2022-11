Dimensity 9200, l'annuncio è imminente: MediaTek ha svelato la data

Il MediaTek Dimensity 9200 sarà il SoC più potente del 2023, almeno stando ai benchmark comparsi in rete nelle scorse ore. Fino a pochi giorni fa, i leaker erano convinti che il chipset sarebbe stato presentato da MediaTek a fine novembre, ma oggi, finalmente, la stessa MediaTek ha fissato la presentazione del Dimensity 9200.

La data della presentazione del prossimo chipset di fascia alta di MediaTek sarà quella dell'8 novembre 2022, ossia martedì prossimo, tra una settimana esatta. Per la verità, MediaTek, che ha annunciato l'evento con l'immagine che trovate in calce, non si è ancora sbottonata su quali tecnologie verranno presentate, anche se le probabilità che si tratti del Dimensity 9200 sono altissime.

Inoltre, con questa mossa MediaTek anticiperà Qualcomm di una settimana o poco più, dal momento che la compagnia rivale ha già fissato la presentazione dello Snapdragon 8 Gen2 durante la Snapdragon Fest 2022, che si terrà tra il 14 e il 17 novembre. Tuttavia, non è chiaro se insieme al nuovo SoC cinese verranno presentati anche i primi smartphone che lo useranno: sotto questo punto di vista, Qualcomm potrebbe conservare un vantaggio sulla rivale, dal momento che poco dopo lo Snapdragon 8 Gen2 dovrebbe anche essere annunciata la linea di smartphone Xiaomi 13.

Stando agli ultimi benchmark comparsi su AnTuTu, comunque, il Dimensity 9200 supera gli altri chipset delle compagnie rivali, con un miglioramento del 26% rispetto al Dimensity 9000 di attuale generazione. Il Core Cortex-X3 del SoC, in particolare, dovrebbe garantire da solo un miglioramento del 25% delle performance del chipset, mentre la GPU Immortalis-G715 dovrebbe supportare il ray-tracing e, stando ai test, superare quella del chip A16 Bionic di Apple in termini di potenza.