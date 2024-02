Dimenticare il codice di sicurezza di Vision Pro potrebbe essere un grave problema

Continuiamo a parlare di Apple Vision Pro, poichè con il passare delle ore emergono ulteriori dettagli sul computer spaziale della società di Cupertino. In particolare, dal forum ufficiale Apple arriva un’indicazione su cosa accade se si perde il codice di sicurezza del visore.

In un thread sul forum di supporto targato Apple, sono tanti i possessori del Vision Pro a riferire di essere rimasti bloccati dopo aver inserito troppe volte il codice di sblocco errato dell’headset. Tuttavia, la particolarità è data dal fatto che quando hanno provato a contattare il customer care Apple, gli operatori hanno spiegato che l’unica soluzione possibile era portare il prodotto in negozio e quindi chiedere il ripristino. Alternativamente, è necessario spedirlo via corriere all’assistenza.

Coloro che si sono rivolti all’Apple Store spiegano che i Genius hanno risolto il problema collegando Vision Pro al Developer Strap, che ha un prezzo di 300 Dollari e che fornisce una connessione USB-C tra Vision Pro e Mac. Solo in questo modo sono stati in grado di ripristinarlo dal momento che il Vision Pro è attualmente l’unico prodotto Apple che non può essere ripristinato dall’utente autonomamente a casa.

Il Developer Strap però non può essere acquistato da tutti, in quanto disponibile solo per coloro che fanno parte del Developer Program di Apple. Insomma, è bene non dimenticare il codice di sblocco di Vision Pro in quanto potrebbe rappresentare un grattacapo non di poco conto.

Qualche ora fa, intanto, sono emersi dei dettagli aggiuntivi sul possibile lancio internazionale di Apple Vision Pro.