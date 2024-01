Dimenticate quello che sapete sul Megalodonte, perché la sua vera forma è questa

Il Megalodonte, un antico squalo che dominava gli oceani milioni di anni fa, è stato spesso rappresentato come una versione gigantesca e mostruosa del Grande Squalo Bianco. Una nuova ricerca sta cambiando questa percezione. Sebbene fosse indubbiamente un colosso, nuove prove suggeriscono che avesse una forma più allungata e snella.

Più di due dozzine di esperti di squali di quasi 30 istituzioni di ricerca accademica hanno collaborato a questo studio, esaminando un set incompleto di vertebre fossili scoperte in Belgio. Una valutazione precedente suggeriva che il campione misurasse più di 11 metri, escludendo testa e coda. Tuttavia, un altro studio che considerava le stesse proporzioni degli squali bianchi moderni riportava che lo stesso campione misurava solo 9,2 metri, includendo la lunghezza della testa e della coda.

Il professor Kenshu Shimada, paleobiologo presso la DePaul University di Chicago e autore principale dello studio, ha sottolineato che le precedenti ricerche erano limitate dall'idea che il Megalodonte dovesse assomigliare allo squalo bianco moderno. Tuttavia, la nuova ricerca evidenzia la discrepanza nelle stime delle dimensioni e sottolinea le prove fossili empiriche.

I denti massicci e seghettati del megalodonte suggeriscono una dieta a base di carne, principalmente costituita da balene, grandi pesci e altri squali.

Ciò è supportato da ossa di balena fossilizzate, segnate dai segni inconfondibili dei denti del megalodonte, rivelando un predatore che aveva bisogno di prede sostanziose per soddisfare il suo enorme appetito. Nonostante i denti siano fossili relativamente comuni, altre parti della loro anatomia sono raramente scoperte nel record fossile. Ecco perché le vertebre scoperte sono così importanti, rivelando approfondimenti sulla anatomia di questo formidabile predatore antico.

La forma snella del corpo suggerisce che il megalodonte possa non essere stato un nuotatore potente come il grande squalo bianco (forse per questo motivo si è estinto). "Il megalodonte era probabilmente un lento crociera", osserva Shimada, riferendosi a uno dei suoi studi precedentemente pubblicati sulle squame fossilizzate della creatura, "con occasionali 'nuotate esplosive' per catturare la preda."

Nonostante queste rivelazioni, la forma esatta del corpo del megalodonte rimane elusiva e la ricerca per comprendere appieno questo gigante preistorico continua.