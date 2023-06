Avete dimenticato il nuovo codice di sblocco di iPhone? iOS 17 ha la soluzione per voi

Mentre prosegue la beta di iOS 17, emergono ancora nuove informazioni sulle novità che sono incluse nel sistema operativo e che non sono state presentate in via ufficiale dl colosso di Cupertino sul palco della WWDC.

Secondo quanto affermato da MacRumors, se si cambia il codice di sblocco di iPhone e lo si dimentica poco dopo, iOS 17 attiverà una nuova opzione per aiutare i più smemorato.

Nella fattispecie, spiega il popolare blog legato al mondo Apple, il sistema operativo permette di reimpostare il nuovo passcode di un iPhone con quello precedente, a patto che la modifica sia stata effettuata nelle 72 ore precedenti.

Nello specifico, se si inserisce un codice di sblocco errato e si fa tap su “hai dimenticato il codice di sblocco?” nella parte inferiore dello schermo, si verrà reindirizzati ad un’altra schermata in cui è presente l’opzione “prova a reimpostare il codice di sblocco”. Tramite questa, è possibile inserire il passcode precedente dell’iPhone e quindi reimpostarne uno nuovo che, si spera, ricordiate.

Nelle Impostazioni è ovviamente presente anche un’opzione che consente di far “scadere” immediatamente il vecchio codice di sblocco in modo che non possa essere utilizzato per impostarne uno nuovo, ma se siete smemorati non è consigliato disattivare il toggle.

Ancora nessuna informazione sul presunto blocco alle registrazione di video ai concerti di iOS 17.