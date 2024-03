Il tempo si è dimenticato di quest'isola, un laboratorio naturale unico al mondo

Esistono posti nascosti sulla Terra che meriterebbero di non essere scoperti. Il motivo? Semplicemente per salvaguardarli dall'azione dell'uomo. Uno di questi luoghi è Aldabra, situato nell'Oceano Indiano, che rappresenta uno dei più vasti atolli corallini al mondo, frutto di millenni di evoluzione e adattamenti naturali.

Il riscaldamento globale sta devastando le barriere coralline ma questo atollo sembra non risentirne particolarmente. Questa meraviglia naturale, composta da una serie di isole che circondano una laguna centrale, si distingue come un ecosistema di inestimabile valore per la comprensione dei processi evolutivi. Grazie alla distanza dalle grandi masse continentali, Aldabra ha mantenuto un ambiente pressoché intatto, diventando così una vera e propria capsula del tempo biologica.

Le sue difficili condizioni ambientali, con terreni impervi e una limitata disponibilità di acqua dolce, hanno limitato l'impatto umano sull'atollo riconosciuto come Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO e sito Ramsar per la conservazione degli habitat umidi.

L'eccezionale biodiversità di Aldabra si manifesta proprio attraverso di questi, dai mangrovieti che costeggiano le lagune alle praterie di alghe marine. Questa diversità di ambienti sostiene una ricca fauna, tra cui spiccano le tartarughe giganti di Aldabra, che con una popolazione di oltre 100.000 esemplari rappresentano un simbolo vivente dell'atollo. Questi imponenti rettili, insieme a un'abbondanza di uccelli marini e specie endemiche, raccontano una storia di isolamento, sopravvivenza e adattamento.

Un capitolo affascinante della vita sull'isola è rappresentato dalla storia evolutiva del rallo di Aldabra, un uccello che ha perso la capacità di volare non una, ma due volte, adattandosi a vivere al suolo in un ambiente privo di predatori terrestri. Questa straordinaria adattabilità è testimoniata dal record fossile, che mostra come, dopo essere stata sommersa e privata di ogni forma di vita, Aldabra sia riemersa permettendo la ricolonizzazione e l'adattamento di nuove specie animali.

