Diminuisce la nebbia a San Francisco: indovinate di chi è la colpa?

Gli abitanti di San Francisco hanno notato una diminuzione della nebbia che da sempre ha caratterizzato l'importante città statunitense. Sarà forse il cambiamento climatico ad aver causato ciò?

Come ben sappiamo, la città di San Francisco si estende su una penisola collinare nel nord della California ed è circondata su tre lati dall'acqua. Ciò ha fatto sì che la città fosse caratterizza da sempre da una fitta ed inquietante nebbia. Tuttavia negli ultimi tempi, in molti hanno notato una notevole differenza.

Come affermato nel New York Times, nelle ultime estati, in moltissimi hanno notato giornate soleggiate ma senza il caratteristico fenomeno. A quanto pare si tratta di un'opinione presente anche fra gli scienziati, che attribuirebbero tale diminuzione al cambiamento climatico.

Già nel 2010 il dott. Dawson, professore di biologia integrata dell'università della California, aveva rilevato in una ricerca una diminuzione della nebbia pari a circa un terzo rispetto al 1952. Secondo lo studioso inoltre, attualmente le nebbie si diradano più velocemente: "Sono stati persi forse dai 12 ai 15 giorni di nebbia all’anno", ha affermato in una recente intervista ad ABC7 News.

Secondo Dawson avere meno nebbia rappresenterebbe un problema. Questa infatti, fa in modo che le sequoie e altre piante possano crescere rigogliose. Come se non bastasse, il fatto che trasporti umidità ed aria fredda, contribuisce a tenere sotto controllo gli incendi.

Gli esperti, per meglio osservarla e di conseguenza studiarla, hanno ideato inoltre dei "cattura nebbia", ovvero strutture apposite per raccogliere l'acqua contenuta. Si tratta di nuove tecnologie che possono contribuire a far crescere la vegetazione, per risolvere solo in una piccola parte il problema dell'irrigazione.

La città californiana però, non è nota esclusivamente per la sua nebbia sul celebre ponte. Recentemente, è stata approvata una misura che consente alla polizia di San Francisco di utilizzare le videocamere di sicurezza private in tempo reale, al fine di garantire un maggior rispetto delle leggi stradali e non solo.