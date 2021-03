È stato dimostrato che i Neanderthal potevano produrre discorsi simili a quelli umani

In base a quanto è stato riportato in un nuovo studio pubblicato sulla rivista Nature Ecology & Evolution, i Neanderthal avevano la capacità sia di ascoltare che di produrre i suoni del linguaggio degli esseri umani moderni.

Il documento mostra un'analisi dettagliata e una ricostruzione digitale della struttura delle ossa nei loro crani. "I risultati sono solidi e mostrano chiaramente che i Neanderthal avevano la capacità di percepire e produrre il linguaggio umano. Questa è una delle pochissime linee di ricerca in corso che si basano su prove fossili per studiare l'evoluzione del linguaggio", afferma il paleoantropologo Rolf Quam della Binghamton University.

L'idea che i Neanderthal fossero molto più primitivi degli esseri umani moderni è diventata ormai obsoleta; ci sono prove che dimostrano che i nostri "cugini" seppellivano i loro morti e avevano anche un grande senso per l'arte e gli ornamenti. Nonostante queste informazioni crescenti, però, gli esperti non potevano affermare con certezza se fossero capaci di attuare processi linguistici complessi.

Così alcuni scienziati dell'Università di Alcalá in Spagna ha deciso di fare un primo passo avanti per la risoluzione del mistero. Prima di tutti si sono chiesti: "i Neanderthal potevano percepire i suoni nella gamma ottimale per la comunicazione basata sulla parola"? La risposta è sì. Esaminando dei resti fossili hanno scoperto che questi ominidi avevano delle capacità uditive simili alle nostre.

"I nostri risultati", continuano gli esperti nel loro articolo, "insieme alle recenti scoperte che indicano comportamenti simbolici nei Neanderthal, rafforzano l'idea che possedessero un tipo di linguaggio umano, molto diverso per complessità ed efficienza da qualsiasi altro sistema di comunicazione orale utilizzato da organismi non umani sul pianeta".