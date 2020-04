Dimostrazione di 600 pagine sta per essere pubblicata, i matematici non sono convinti

Una buona notizia per Shinichi Mochizuki, matematico dell'Università di Kyoto. A Otto anni dalla sua prima condivisione, è stata approvata la sua gigantesca dimostrazione di 600 pagine. Ma c'è un problema: i matematici di tutto il mondo non credono che Mochizuki abbia risolto il problema, chiamato congettura abc.

La "congettura abc" è un importante teorema irrisolto della teoria dei numeri; essa afferma che, dati 3 numeri interi (a,b e c per l'appunto), privi di fattori comuni oltre 1 e che soddisfano la relazione a + b =c, definendo d come il prodotto dei fattori primi distinti di a,b e c, allora c è minore di d.

Se Mochizuki avesse ragione, potrebbe rivoluzionare il mondo della Teoria dei numeri. Tuttavia la maggior parte degli esperti non credono che la sua dimostrazione sia sufficiente.

Mochizuki ha condiviso un gigantesco articolo nel 2012, affermando di aver trovato la dimostrazione a questo teorema. Ma nessuno è stato in grado di verificare la correttezza della sua affermazione, per gli esperti di tutto il mondo è stato come decifrare un linguaggio alieno.

La comunità scientifica è scettica che una rivista accademica sia stata in grado di riuscire dove tutti i matematici del mondo hanno fallito.

"Se i migliori matematici hanno speso del tempo per capire cosa succedesse e hanno fallito, come può un unico referee avere successo?" Si chiede un anonimo matematico al NYT.