Vi dimostriamo che, almeno una volta, siete stati dei pessimi turisti

Senza troppi fronzoli, il turismo di massa ha degli effetti negativi sulle comunità locali e sul patrimonio culturale. Se viaggiare è un modo per arricchire la propria cultura e conoscere il mondo, perché tante città d’arte sono stufe dei turisti?

Con l’articolo di oggi, vogliamo offrirvi qualche minuto di riflessione circa il grande problema della violenza ai danni dei luoghi degni attenzione turistica. Se avete mai deciso di organizzare una gita fuori porta ad Amsterdam, per assumere sostanze che in Italia non girano alla luce del sole, allora potete ritenervi responsabili del disastro che stiamo vivendo oggi. L’oltraggio al Colosseo, avvenuto un mese fa, è solo la cima dell’iceberg.

In Catalogna, ad esempio, ci sono tantissime spiagge per nudisti invase da turisti vestiti e che non rispettano la filosofia di vita e l’ambiente naturale che tanto sta a cuore ai veri fruitori di questi spazi. Non è raro vedere persone in costume fotografare questi scenari, come se ci fossero dei fenomeni da baraccone da immortalare.

Ancora più nello specifico, a Barcellona, si soffre per l’affollamento delle strade, l’inquinamento, la perdita di identità culturale e l’aumento dei prezzi. Il motivo? La città più visitata della Spagna è diventata un vero e proprio albergo gigante, con milioni di visitatori che occupano appartamenti e consumano in maniera smisurata i servizi che offre il centro urbano.

Per non parlare di Dubrovnik! Città della Croazia che ha avuto come “unica colpa” quella di aver fatto da scenario alla serie di Game of Thrones, da allora è stata invasa dai fan. I residenti chiedono semplicemente di rispettare le regole e il decoro, ma il turismo di massa attira anche vandalismi e comportamenti scorretti.

E come concludere, se non con Amsterdam? I turisti hanno troppo la testa fra le nuvole o in trip psichedelici per valorizzare il Museo di Van Gogh. La città ha da tempo avviato una serie di provvedimenti per scoraggiare le feste selvagge e i cosiddetti pub crawl.

Insomma, viaggiare è un diritto e un piacere, ma anche una responsabilità. Se vogliamo preservare il patrimonio culturale dei nostri borghi, delle nostre città e delle nazioni del mondo, dobbiamo essere consapevoli delle conseguenze delle nostre scelte e dei nostri comportamenti.