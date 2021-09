Dina Sanichar, la storia del ragazzo cresciuto forse da un branco di lupi

Conoscerete sicuramente "Il libro della giungla", una serie di storie create dello scrittore inglese Rudyard Kipling nel 1894. É anche un classico Disney del 1967 nel quale si racconta la storia di Mowgli, un orfano cresciuto dagli animali della giungla (come lupi, orsi e pantere). La fantasia, molte volte, non è lontana della realtà.

Dina Sanichar è un ragazzo che è stato molte volte paragonato a Mowgli a causa della sua assurda e sicuramente tragica storia. Fu una banda di cacciatori a trovare per la prima volta Dina nel bel mezzo della giungla e dentro una grotta.

Il bambino - che all'epoca del ritrovamento nel 1867 aveva 6 anni - non rispose a nessuna domanda dei cacciatori, che decisero di portarlo all'orfanotrofio Sikandra Mission, ad Agra. La peculiarità della storia? Il bambino non parlava, camminava a quattro zampe, preferiva mangiare solo carne cruda e utilizzava le ossa per molarsi i denti... esattamente come un lupo.

Dina Sanichar è un nome che venne donato dagli stessi membri della struttura e deriva dalla parola hindi "sabato", il giorno in cui il bambino arrivò nella struttura. Non si sa alcuna informazione della vita precedente al ritrovamento di Dina e secondo alcuni missionari dell'orfanotrofio - visto il suo comportamento - venne allevato direttamente dai lupi prima di arrivare nella civiltà.

Tuttavia, la storia è molto più crudele e spietata della fantasia, perché il ragazzo non riuscì mai a condurre una vita normale... e non è mai stato in grado di comunicare con i missionari dell'orfanotrofio nella loro lingua e perfino nel linguaggio dei segni. Ringhiava e ululava come un lupo per esprimere i suoi sentimenti.

Col passare del tempo, Dina riuscì a imparare a capire i missionari dell'orfanotrofio ma senza mai comunicare con loro. Col passare degli anni riuscì anche a camminare in piedi e a vestirsi. Dai missionari, però, prese una brutta abitudine: il vizio del fumo. Morì di tubercolosi nel 1895.

Molti descrivono Dina come "il ragazzo della giungla" ma la realtà è che se avesse ricevuto delle cure psicologiche adeguate, molto probabilmente il ragazzo avrebbe imparato quanto meno a dire qualche parola (e magari avrebbe anche raccontato le sue vicende). Della sua storia precedente non si sa nulla e sicuramente è azzardato dire che fosse stato allevato dai lupi.